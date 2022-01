Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

Nachts von Nordwesten her Bewölkungszunahme und im Verlauf im Nordwesten einsetzender Regen. Sonst trocken. Im Süden erst klar, später dichter Nebel. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad, im Süden bis minus 2 Grad. Über der Nordhälfte viele Wolken und teils Regen. In der Südhälfte wechselnd bis stark bewölkt, in Richtung Alpen mit zeitweiliger Sonne und einzelnen Schauern. Zum Abend hin im Westen kurze Gewitter. Temperaturmaxima 8 bis 17 Grad - mit dem höchsten Werten im Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag im Osten und Süden anfangs noch schauerartiger Regen, sonst aufgelockert bewölkt und vorübergehend nachlassende Schauertätigkeit. Ab Mittag im Westen und Südwesten auflebende Schauer und Gewitter, bis in die Mitte ausgreifend. 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.