Wetter

Nachts von Südwesten bis in die Mitte Regen und Schnee - sonst wechselnd bewölkt

Das Wetter: In der Nacht vom Südwesten bis in die Mitte aufkommende Regen- und Schneefälle. Sonst wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Morgen von der Mitte bis zum Süden kräftige Niederschläge, teils als Schnee. Im Norden wechselnd bewölkt, an der Küste mit Schauern. 0 bis 7 Grad.