Wetter

Nachts von Südwesten her Schnee und Glatteis

Das Wetter: Nachts dicht bewölkt, von Süden und Südwesten her nach Norden ausbreitende Niederschläge, teils als Schnee, teils als gefrierender Regen. Tiefstwerte minus 1 bis minus 15 Grad. Morgen in der Nordhälfte verbreitet sonnig, in der Südhälfte dicht bewölkt mit Schneefall. Temperaturen 1 bis 4 Grad.

14.12.2022