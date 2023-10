Wetter

Nachts von West aufkommender Regen

Das Wetter: In der Nacht von West nach Ost aufkommender Regen. In der Südosthälfte niederschlagsfrei und oftmals gering bewölkt. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Im Bergland und an der Nordsee stürmisch.

28.10.2023