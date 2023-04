Wetter

Nachts von West nach Ost ziehender Regen, 10 bis 2 Grad

Das Wetter: Nachts von West nach Ost durchziehender Regen. Später im Westen und Nordwesten Schauer, vereinzelt kurze Gewitter. Tiefsttemperaturen 10 bis 2 Grad. Am Tage an den Alpen zunächst regnerisch, sonst rasch nach Osten abziehender Regen. Nachfolgend wechselnd bewölkt, im Norden und in der Mitte häufiger Schauer. Höchstwerte 10 bis 16 Grad.

11.04.2023