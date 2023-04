Wetter

Nachts von Westen her Regen, 9 bis -2 Grad

Das Wetter: Nachts zunehmend stark bewölkt bis bedeckt, später von Westen her sich ausweitender Regen. Abkühlung auf +9 Grad am Rhein und bis -2 Grad in der Oberlausitz. Am Tage viele Wolken und ostwärts ausbreitend schauerartiger Regen. Später von Westen her Übergang zu Schauern und Gewittern. Temperaturmaxima 12 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein. An den Küsten kühler.

28.04.2023