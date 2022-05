Wetter

Nachts von Westen her Wetterberuhigung, 16 bis 8 Grad

Das Wetter: Nachts verbreitet kräftige Regenfälle. Von Westen her Wetterberuhigung. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tage im Nordosten und an den Alpen wechselnd bewölkt und Schauer. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken, im Südwesten auch länger sonnig. Höchstwerte an den Küsten 14 bis 18, sonst 20 bis 27 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein.

