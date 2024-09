Wetter

Nachts von Westen Wolken, Temperaturrückgang auf 9 bis 1 Grad

Das Wetter: In der Nacht von Westen dichte Wolken, teils etwas Regen. Tiefsstemperaturen 9 bis 1 Grad. Auch am Tage Wolken; vom Westen bis in die Mitte sowie in Bayern Regen. Im Nordosten und Osten leicht bewölkt, aber bis zum Abend trocken. Höchstwerte 14 bis 21 Grad.