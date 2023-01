Im Hochschwarzwald kann es in der Nacht auch schneien. (Philipp von Ditfurth/dpa)

In der Nacht von Westen her Regen, im Hochschwarzwald und an den Alpen in höheren Lagen auch Schnee. Im Norden meist trocken. Abkühlung auf 7 bis -1 Grad. Am Tag viele Wolken und Schauer mit kurzen Gewittern, im Osten freundlicher, im höheren Bergland Schnee. Höchsttemperaturen 2 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nach Südosten abziehender Regen, an den Alpen nachlassender Schneefall, in der Osthälfte zeitweise sonnig. Später von Westen her erneut Regen. 2 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.