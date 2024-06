Wetter

Nachts vor allem in der Westhälfte Regen - 14 bis 19 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Osthälfte teils wolkig, teils gering bewölkt und meist trocken. Sonst stark bewölkt, im Westen und Nordwesten Schauer und Gewitter, vom Südwesten bis zur Mitte länger anhaltender kräftiger Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 9 Grad. Morgen zunächst von West nach Ost zeitweise Regen, im Norden und Nordosten sowie vereinzelt im Südosten auch Gewitter. Später von Westen her wechselnde Bewölkung und nur vereinzelt Schauer. Höchstwerte 17 bis 23 Grad.