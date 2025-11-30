Wetter
Nachts wechselnd bewölkt, 5 bis 1 Grad, im Bergland -2

Das Wetter: Nachts bei wechselnder Bewölkung südostwärts abziehender Regen. In Niederbayern örtlich Glatteis. Nachfolgend im Süden teils dichter Nebel. 5 bis 1, im Bergland bis -2 Grad. Am Tage in der Südhälfte teils zäher Nebel. Sonst heiter bis wolkig. Zum Nachmittag hin im Nordwesten Bewölkungsverdichtung und nachfolgend im Nordseeumfeld etwas Regen. 2 bis 9 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Dienstag in der Nordwesthälfte viele Wolken, im Westen und Nordwesten örtlich etwas Regen. Sonst teils neblig-trüb, teils heiter mit durchziehenden Schleierwolken und trocken. 2 bis 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.