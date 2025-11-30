Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Dienstag in der Nordwesthälfte viele Wolken, im Westen und Nordwesten örtlich etwas Regen. Sonst teils neblig-trüb, teils heiter mit durchziehenden Schleierwolken und trocken. 2 bis 9 Grad.
Am morgigen Dienstag in der Nordwesthälfte viele Wolken, im Westen und Nordwesten örtlich etwas Regen. Sonst teils neblig-trüb, teils heiter mit durchziehenden Schleierwolken und trocken. 2 bis 9 Grad.
Das waren die Nachrichten.
Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.