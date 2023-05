Wetter

Nachts wechselnd bewölkt, teils Regen

Das Wetter: In der Nacht wechselnd wolkig, im Westen und in der Mitte vereinzelt etwas Regen. Sonst meist trocken. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 1 Grad, am kühlsten im Nordosten.

06.05.2023