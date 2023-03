Wetter

Nachts wechselnd bewölkt, teils Schnee

Das Wetter: Nachts in der Mitte teils kräftiger Schneefall. Sonst wechselnd bewölkt, im Norden vereinzelt Schneeschauer. Tiefsttemperaturen plus 3 bis minus 4 Grad. Morgen im Norden viel Sonne, aber auch Schnee- und Graupelschauer. In der Mitte teils kräftige Schneefälle, im Süden Niederschläge. 4 bis 12 Grad.

07.03.2023