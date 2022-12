Wetter

Nachts wechselnd bewölkt, vielerorts Regen

Das Wetter: In der kommenden Nacht unterschiedlich stark bewölkt. Vielerorts teils schauerartiger Regen, im Westen und Nordwesten auch länger anhaltend. Tiefsttemperaturen zwischen 2 und 12 Grad. Morgen an Silvester vor allem im Norden und in der Mitte Regen, im Süden trocken und gering bewölkt. Ungewöhnlich mild mit Höchstwerten zwischen 9 Grad auf Sylt und 22 Grad im Süden.

30.12.2022