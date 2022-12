Wetter

Nachts wechselnd bewölkt, vielerorts Regen

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt bis bedeckt und verbreitet regnerisch. In weiten Teilen des Landes windig. An der Nordsee und auf den Bergen schwere Sturmböen möglich. Tiefsttemperaturen 12 bis 2 Grad.

30.12.2022