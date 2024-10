Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht im Norden zunächst gering bewölkt, später im Nordwesten neue Wolkenfelder. Im übrigen Land weiten sich Nebel- und Hochnebelfelder aus. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 4 Grad zurück. Morgen im Norden bedeckt, örtlich Regen. Von der Mitte bis in den Süden erneut zähe Nebel-Auflösung. In höheren Lagen meist sonnig. 10 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vom Norden bis zur Mitte bedeckt und vereinzelt etwas Regen. Sonst überwiegend neblig, in Berglagen sonnig. 13 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.