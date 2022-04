Wetter

Nachts wolkig oder bedeckt mit Regen, 7 bis 1 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht wolkig oder bedeckt mit Regen, im Bergland Schnee. Tiefsttemperaturen 7 bis 1 Grad, im Bergland leichter Frost. Morgen in der Südhälfte Regen, in den zentralen Mittelgebirgen in Schnee übergehend. Sonst wechselnd wolkig, vereinzelt Regen- oder Schneeregenschauer. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.

07.04.2022