Wetter

Nachts wolkig, teils Schnee, minus 1 bis minus 10 Grad

Das Wetter: In der Nacht meist wolkig, vor allem Richtung Nordrhein-Westfalen größere Auflockerungen. Zunächst im Nordosten von der Ostsee her Schneeschauer, später auch von Rheinland-Pfalz bis Unterfranken örtlich leichter Schneefall. Tiefsttemperaturen minus 1 bis minus 10 Grad mit den tiefsten Werten im Osten und Süden. Morgen wolkig mit gelegentlichen Aufheiterungen, örtlich gebietswiese etwas Schnee. Sonst überwiegend niederschlagsfrei. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad