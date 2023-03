Wetter

Nachts zeitweise Regen bei 9 bis -2 Grad

Das Wetter: Nachts in der Nordwesthälfte bei meist starker Bewölkung zeitweise schauerartig verstärkter Regen. In der Südosthälfte aufgelockert bewölkt, örtlich Nebel und trocken. Temperaturrückgang auf +9 bis -2 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung im Süden bei nur wenigen Wolken viel Sonne und trocken. Nördlich des Mains mehr Wolken, aber auch dort heitere Abschnitte. Im Norden und Westen gebietsweise Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Höchstwerte 15 bis 20 Grad, an den Küsten kühler.

18.03.2023