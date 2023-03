Nachts zeitweise Regen (picture-alliance / dpa / Arno Burgi)

In der Nacht wechselnd bewölkt und zeitweise Regen. 9 bis 5 Grad. Am Tag im Süden und Südosten heiter und trocken. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken, im Nordwesten Regenschauer und Gewitter. 15 bis 20 Grad, an den Küsten kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bewölkt und immer wieder Schauer, teils auch kurze Gewitter mit Graupel. 12 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.