Wetter

Nachts zunächst meist trocken, später teils Regen - Glättegefahr

Das Wetter: In der Nacht zunächst meist trocken und gebietsweise Auflockerungen, nur an den Küsten etwas Regen, an den Alpen als Schnee. Später vom Nordwesten und Westen in die Mitte ausgreifend neuer Regen, im Bergland Schnee. Tiefsttemperaturen plus 5 bis minus 3 Grad, Glättegefahr.