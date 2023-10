Wetter

Nachts zunehmend bewölkt, tagsüber nur im Südwesten länger sonnig, 17-30 Grad.

Das Wetter: Nachts zunehmend bewölkt, in Nordseenähe Schauer. Tiefstwerte 17 bis 7 Grad. Tagsüber in der Südosthälfte länger sonnig. Im Westen und Norden zunehmend stark bewölkt, in Nordseenähe aufkommende Schauer und Gewitter.

02.10.2023