Nachweis in der Antarktis

Das Coronavirus ist nun auch in der Antarktis nachgewisen worden und hat damit alle Kontinente der Erde erreicht.

Die chilenischen Behörden teilten mit, 58 Menschen, die an zwei Militärstützpunkten oder auf Marineschiffen in der Antarktis gearbeitet hätten, seien positiv auf das Virus getestet worden. Weitere Staaten, die in der Antarktis präsent sind, haben bislang nicht von Infektionen berichtet.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.