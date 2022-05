Champions-League-Finale

Alexander Zverev, hier im Duell gegen Rafael Nadal (Bernat Armangue/AP/dpa )

Der 13-malige Paris-Champion muss erst morgen gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime antreten. Anders als Nadal schaut sich der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev die Partie im Fernsehen an. Auch er muss am Sonntag in Paris wieder antreten. Er sei ein großer Jürgen-Klopp-Fan, von daher sei er ein bisschen beim FC Liverpool, sagte Zverev. Allerdings kenne er auch den Real-Spieler Toni Kroos sehr gut. Leider spiele nicht der FC Bayern München im Finale, dann wäre die Antwort einfach, meinte Zverev, der ein großer Bayern-Fan ist.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.