Der Konflikt in der Ostukraine dauert seit 2014 an. (imago images / ZUMA Wire / Andriy Andriyenko)

Das wurde am Abend nach Gesprächen zwischen Beratern Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands in Paris mitgeteilt. Der Vertreter Moskaus, Kosak, sagte, das Treffen sei nicht einfach gewesen. Als wichtigstes Ergebnis wurde genannt, dass alle einig seien, dass der Waffenstillstand in der Ostukraine eingehalten werden müsse.

Das Treffen in Berlin soll auch wieder auf Expertenebene stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.