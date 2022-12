Religionen

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) wird die DIK eröffnen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Sie wolle die staatliche Entsendung von Imamen aus dem Ausland nach Deutschland schrittweise reduzieren, mit dem Ziel, sie zu beenden, sagte die SPD-Politikerin zum Auftakt der Deutschen Islamkonferenz in Berlin. Dies betreffe insbesondere die Türkei. Faeser betonte, sie halte es für integrationspolitisch wichtig, dass mehr in Deutschland sozialisierte und in deutscher Sprache ausgebildete Imame in islamischen Gemeinden tätig würden.

Die Islamkonferenz wurde 2006 für den regelmäßigen Dialog zwischen Staat und Muslimen ins Leben gerufen.

