Kolumbien gewann bei der Frauen-Fußball-WM sein erstes Spiel gegen Südkorea und ist nächster Gegner der deutschen Mannschaft. (AFP / FRANCK FIFE)

In Wellington erzielte Sarina Bolden in der 24. Minute das einzige Tor. Ihr Kopfballtreffer war zugleich die erste Torchance der Philippinen bei einer Weltmeisterschaft. In der zweiten Halbzeit wurde neuseeland ein Kopfball-Tor nach einer Videobeweis-Entscheidung wegen Abseits aberkannt.

Zuvor hatte der nächste deutsche Gegner Kolumbien sein erstes Gruppenspiel gewonnen. Der Südamerika-Vizemeister siegte in Sydney 2:0 gegen Südkorea. Catalina Usme mit einem Handelfmeter in der 30. Minute und Linda Caicedo in der 39. Minute erzielten die Tore für die kolumbianische Mannschaft.

Das deutsche Team, das zum Auftakt der Gruppe H in Melbourne Marokko mit 6:0 besiegt hatte, trifft am kommenden Sonntag ebenfalls in Sydney auf Kolumbien.