Energieversorgung

Das Spezialschiff legte heute im Elbehafen an. Es kann Flüssigerdgas von Tankern aufnehmen und es noch an Bord in Gas umwandeln. Weitere schwimmende LNG-Terminals gibt es bisher in Wilhelmshaven in Niedersachsen und in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Umweltverbände bekräftigten ihre Kritik an dem massiven Ausbau der Gasimportinfrastruktur. Auch Bundesnetzagenturchef Müller deutete an, dass die geplanten Terminals nicht alle gebraucht werden könnten.

Die Bundesregierung will vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs unabhängig von russischem Erdgas werden.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.