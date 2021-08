Im japanischen Nagasaki ist an die Opfer des US-Atombombenabwurfs vor 76 Jahren erinnert worden.

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch ein neues atomares Wettrüsten appellierte der Bürgermeister der Stadt an die Regierung in Tokio, eine aktivere Rolle zu spielen. Bei der Gedenkzeremonie forderte er zudem, dass Japan dem UNO-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beitreten solle. - Bei dem Abwurf der Atombombe am 9. August 1945 in Nagasaki wurden etwa 70 000 Menschen durch die direkte Einwirkung getötet.

