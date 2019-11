Papst Franziskus hat bei einem Besuch in der japanischen Stadt Nagasaki die Abschaffung aller Atomwaffen weltwelt gefordert.

Frieden und internationale Stabilität ließen sich nicht mit einer "Logik der Angst und des Misstrauens" sichern, sagte er am Ort des Atombombenabwurfs von 1945. Die Drohung gegenseitiger Vernichtung vergifte die Beziehungen zwischen den Völkern und verhindere jeden Dialog. Nachdrücklich verlangte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ein Festhalten an Abrüstungsverträgen. Franziskus kritisierte die hohen Rüstungsausgaben angesichts von Armut und Klimaproblemen in der Welt.



Nach seinem Besuch in Nagasaki reiste der Papst weiter nach Hiroshima. Über beiden Städten hatten die USA während des Zweiten Weltkriegs Atombomben abgeworfen. Mehr als 200.000 Menschen starben.