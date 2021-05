Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat eine Friedensinitiative für den Nahen Osten verlangt.

Das Nahost-Quartett aus den USA, Russland, der Europäischen Union und der UNO sollte sich rasch treffen, sagte Asselborn im Deutschlandfunk. Man müsse einen Rahmen schaffen, damit sich Israelis und Palästinenser wieder an einen Tisch setzen könnten. Asselborn betonte, Premierminister Netanjahu habe große Schuld auf sich geladen. Er habe mit Ex-US-Präsident Trump zusammengearbeitet, um alles zu zerstören, was Hoffnung erlaubt hätte. Es gebe aber keine Rechtfertigung für Raketen aus Gaza auf Israel.



Bundesaußenminister Maas will heute bei seinem Besuch in Israel und den palästinensischen Gebieten die Möglichkeiten eines Waffenstillstands ausloten. Auch Maas betonte, nötig seien neue Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern.



Die israelische Luftwaffe griff in der Nacht erneut Ziele im Gazastreifen an. Nach Angaben der Armee wurden unter anderem Teile des Tunnelsystems der Hamas bombardiert.

