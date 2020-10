UNO-Generalsekretär Guterres hat die Annäherung von Israel und dem Sudan begrüßt.

Er hoffe, dass die angekündigte Normalisierung der Beziehungen die Wirtschaftsbeziehungen verbessern und neue Chancen bieten werde, den Frieden voranzutreiben, erklärte Guterres in New York. Auch ein Vertreter des Auswärtigen Amtes in Berlin sprach von einem weiteren Schritt zu einem friedlicheren Verhältnis zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn.



Nach den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain ist der Sudan der dritte arabische Staat, der derzeit unter US-Vermittlung eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel anstrebt. Kritik daran kam von den Palästinensern und vom Iran.

