In die Spannungen im Nahen Osten kommt unter Vermittlung von US-Präsident Trump überraschend Bewegung: Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) nähern sich an und steuern auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu. Welche Konsequenzen hat diese Einigung für den Nahen Osten?

In einem ersten Schritt wollen beide Seiten in den kommenden Wochen zusammenkommen, um Abkommen zu schließen, durch die direkte Flüge und Telefonate zwischen beiden Staaten ermöglicht und eine Zusammenarbeit in vielen Sektoren wie Sicherheit, Energie und Tourismus vereinbart werden sollen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Innerhalb kurzer Zeit soll in Israel eine Botschaft der Emirate öffnen.

Trump sucht für eine Wiederwahl nach außenpolitischen Erfolgen

Doch die politischen Folgen der Ankündigung reichen weit über diese praktischen ersten Schritte hinaus. Die Hoffnung der USA ist es, dass andere Staaten der Region ebenfalls diplomatische Beziehungen zu Israel aufbauen und dadurch eine neue Dynamik im Nahen Osten entsteht. Trump erklärte, dass dieser Deal ein deutlicher Schritt nach vorne beim Aufbau eines "friedlicheren, sicheren und blühenden Nahen Ostens" sei.



In der arabischen Welt unterhält Israel bislang nur Beziehungen zu seinen Nachbarn Jordanien und Ägypten. Die VAE hatten wie andere arabische Staaten Israel bislang nicht anerkannt. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sprach vom Beginn einer "neuen Ära" in den Beziehungen zur Arabischen Welt.

Israel verzichtet (vorerst) auf Annexion des Westjordanlandes

Im Gegenzug für die diplomatische Anerkennung durch die Emirate - und potenziell später auch andere arabische Staaten - will Israel seine Pläne für eine Annexion von großen Teilen des palästinensischen Westjordanlandes - zumindest vorerst - auf Eis legen. De facto ändert das in dem seit 1967 von Israel besetzten Palästinensergebiet erst einmal nichts. Israel kontrolliert das Westjordanland in weiten Teilen, auch ohne dass es formal seine Souveränität über das Gebiet erklärt hat. Siedlungen dort werden entgegen internationaler Kritik stetig ausgeweitet. Rund 500.000 Siedlerinnen und Siedler leben inzwischen im Westjordanland. Gleichzeitig gewährt Israel den Palästinensern ein Stück weit Autonomie in einigen voneinander getrennten Enklaven.



Die israelische Siedlerbewegung zeigte sich wenig begeistert. Netanjahu habe die Siedler hinters Licht geführt, als er im Wahlkampf die Annexion versprochen habe, sagte der Vorsitzende des Siedlerrats Jescha, Alhajani. Ex-Verteidigungsminister Bennett warf Netanjahu vor, eine Jahrhundertchance vertan zu haben.

Palästinenserführung kritisiert Abkommen scharf

Nach einer Dringlichkeitssitzung in Ramallah teilte das Büro des palästinensischen Präsidenten Abbas mit, man lehne die "plötzliche Mitteilung" beider Länder ab und verurteile sie. Es sei ein Schlag für die saudische Friedensinitiative und die Erklärungen der Arabischen Liga sowie ein aggressives Vorgehen gegen das palästinensische Volk. Außenminister Malki teilte mit, man habe den palästinensischen Botschafter in den Emiraten abberufen. Die Palästinenser verärgert unter anderem, dass die VAE mit ihrem Schritt gegen die bisher verbreitete Haltung verstoßen haben, ohne einen eigenen Palästinenserstaat dürfe es keine Anerkennung Israels geben. Hören Sie dazu auch ein Gespräch mit unserem Korrespondenten Tim Assmann (Audio-Link).



Der Iran nannte die Vereinbarung gefährlich und illegitim. Das Außenministerium in Teheran erklärte in einer Pressemitteilung, es handele sich um ein beschämendes Vorgehen, mit dem den Palästinensern in den Rücken gefallen werde. In der Region stärke es aber nur die Front gegen Israel, hieß es weiter. Ähnlich äußerten sich das türkische Außenministerium.

Lob von Ägypten und Bahrain

Ägyptens Präsident al-Sisi indes begrüßte das Abkommen. Er habe die entsprechende Mitteilung Israels, der "brüderlichen" Emirate und der USA mit großem Interesse und Anerkennung. Er schätze die Bemühungen der Beteiligten, die für Frieden sorgen und Wohlstand und Stabilität in die Region bringen wollten. Auch Bahrain äußerte sich positiv über die Vereinbarung. UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, er habe die Hoffnung, dass damit auch die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern über eine Zwei-Staaten-Lösung wiederbelebt würden. Frieden im Nahen Osten sei wichtiger denn je.



Der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland, Primor, bezeichnete das Abkommen als wichtigen Schritt. Es sei aber nicht historisch, sagte der Diplomat im Deutschlandfunk. Israel und die Emirate unterhielten schon längst in wirtschaftlichen Angelegenheiten Beziehungen zueinander. Zudem ermögliche die Vereinbarung lediglich Kontakte auf diplomatischer Ebene. Ob es tatsächlich dazu komme, stehe auf einem anderen Blatt. Die Golfstaaten agierten in dieser Frage nach wie vor sehr zurückhaltend.

Emirate und Israel verbindet Feindschaft gegen den Iran

Die VAE sehen wie ihre regionalen Verbündeten Saudi-Arabien und Bahrain im Iran eine der größten Gefahren für die Stabilität im Nahen Osten. Das verbindet sie mit Israel. Die drei Golfstaaten hatten etwa 2017 gemeinsam eine Blockade gegen das Emirat Katar erhoben. Sie warfen ihrem Nachbarn unter anderem zu enge Beziehungen zum Iran vor. VAE-Truppen gehören auch zu der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition, die im Bürgerkriegsland Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft.