Israel hat den einzigen Personenübergang zum Gazastreifen geschlossen.

Der Grenzposten Erez sei als Reaktion auf die gewaltsamen Palästinenser-Proteste vom Freitag abgeriegelt worden, teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministerium mit. Bei humanitären Notfällen dürfe die Grenze jedoch weiterhin passiert werden. Wie lange die Sperrung andauern soll, blieb zunächst offen.



Bei den Protesten an der Grenze des Gazastreifens hatten israelische Soldaten am Freitag nach palästinensischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet. Israelischen Berichten zufolge hatten die Demonstranten Brandbomben in Richtung der Grenzanlage geworfen. Mehrere Palästinenser seien kurzzeitig auf israelisches Gebiet vorgedrungen.