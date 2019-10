Israelische Araber sind in einen Generalstreik getreten, um gegen die hohe Zahl von Kriminalfällen in den eigenen Reihen zu protestieren.

In arabischen Städten und Dörfern in Israel blieben Schulen und Geschäfte geschlossen. Vertreter der Streikenden kritisierten auch die Polizei. Sie warfen ihr vor, Verbrechen innerhalb der arabischen Minderheit weitgehend zu ignorieren. Die Polizei wies das zurück.



Statistisch stellen israelische Araber ein Fünftel der israelischen Bevölkerung; auf sie entfallen jedoch mehr als die Hälfte aller Mordfälle in Israel.