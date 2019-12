Japan schickt Marinetruppen zum Schutz von Handelsschiffen in den Nahen Osten.

Das beschloss das Kabinett in Tokio. Danach sollen ein Zerstörer und ein Aufklärungsflugzeug in den Golf von Oman und den Golf von Aden entsandt werden. Japan ist auf Energieimporte aus dem Nahen Osten angewiesen. Es deckt allein mehr als 80 Prozent seines Ölbedarfs in der Region. Im Juni war ein japanischer Tanker im Golf von Oman attackiert worden.



Die USA wollen, dass Japan sich der US-geführten Koalition zum Schutz der Straße von Hormus anschließt.