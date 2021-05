Bundesaußenminister Maas hat das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen Angriffe der Hamas bekräftigt.

Bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Aschkenasi in Tel Aviv sagte Maas, die Sicherheit Israels und genauso die Sicherheit aller Jüdinnen und Juden in Deutschland sei nicht verhandelbar. Darauf könne sich Israel immer verlassen. Der SPD-Politiker äußerte sich besorgt über die jüngste Eskalation zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen. Die Gewalt müsse schnell beendet werden. Deshalb unterstütze Deutschland die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand.



Maas will auch den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu treffen. Im Anschluss wird er in Ramallah mit Palästinenserpräsident Abbas sprechen.



Im Europaforum des Westdeutschen Rundfunks betonte Bundeskanzlerin Merkel, um die Gewalteskalation im Nahen Osten zu stoppen, seien auch auch indirekte Gespräche mit der radikalislamischen Hamas erforderlich. Ohne die Hamas werde es keinen Waffenstillstand geben, betonte die Kanzlerin.

