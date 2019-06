Außenminister Maas setzt seine Nahost-Reise fort und führt heute Gespräche in Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Hauptthema wird sein, wie eine Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran verhindert werden kann. International nehmen Befürchtungen zu, dass es im Atomkonflikt zwischen den beiden Ländern zum Krieg kommen könnte. Jordanien zählt zu den wichtigsten Partnern Deutschlands im Nahen und Mittleren Osten und hat dort eine ausgleichende und vermittelnde Funktion. Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören wie auch Saudi-Arabien zu den schärfsten Konkurrenten des Iran.



Die Emirate kämpfen im Jemen an der Seite Saudi-Arabiens gegen die Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Die Bundesregierung hat Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien ganz gestoppt und in die Emirate eingeschränkt. Auch deswegen gilt Maas' Besuch als brisant. Morgen reist der Außenminister in den Iran weiter.