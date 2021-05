Bundesaußenminister Maas will heute bei seinem Besuch in Israel und den Palästinensischen Gebieten die Möglichkeiten eines Waffenstillstands ausloten.

Vor allem aber gehe es ihm um ein Zeichen der Solidarität mit denjenigen, die Tag und Nacht um ihr Leben fürchten oder um ihre Angehörigen trauern müssten, sagte er. Deutschland stehe ohne Wenn und Aber zu der Freundschaft mit Israel.



Nach Angaben des Auswärtigen Amtes trifft Maas in Israel Präsident Rivlin sowie den Außen- und den Verteidigungsminister des Landes. In Ramallah im Westjordanland ist eine Unterredung mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Schtajjeh geplant.



Israels Luftwaffe hat in der Nacht erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben der Armee habe man unter anderem Teile des Tunnelsystems der Hamas bombardiert.

