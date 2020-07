In Syrien haben die Parlamentswahlen begonnen.

Abgestimmt wird in den Landesteilen, die sich unter der Kontrolle von Machthaber Assad befinden. Das betrifft etwa 70 Prozent des Staatsgebietes. Erwartet wird ein klarer Sieg der regierenden Baath-Partei, wirkliche Oppositionskandidaten gibt es nicht. Ohnehin sind 167 der 250 Sitze in der Volksvertretung für die Baath-Partei reserviert, was dieser eine deutliche Mehrheit sichert. Die Wahllokale sind bis 19 Uhr geöffnet. Erste Ergebnisse werden für morgen erwartet.