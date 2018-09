Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hält eine Fortsetzung des Einsatzes gegen die Terrormiliz IS für nötig.

Nachdem die Extremisten militärisch geschlagen seien, müsse verhindert werden, dass sie Rückzugsräume bildeten, sagte sie auf dem jordanischen Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak, wo Bundeswehreinheiten stationiert sind. Anschließend reiste die Ministerin in den Irak weiter. Nach ihrer Landung in Bagdad betonte sie, Deutschland sei weiterhin zur längerfristigen Stabilisierung des Landes bereit. Es komme jetzt darauf an, den Wiederaufbau des Iraks zu gestalten und zu schützen, führte von der Leyen aus.