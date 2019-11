Im Irak haben Demonstrationsteilnehmer das iranische Konsulat in der Stadt Kerbela attackiert.

Sie kletterten auf die Betonbarrieren um das Gebäude und ersetzten die iranische Flagge durch die irakische, berichteten Augenzeugen. Sicherheitskräfte schossen in die Luft, um die Menschen auseinanderzutreiben. In den vergangenen Tagen hatten sich Zehntausende am Bagdader Tahrir-Platz und im Süden des Landes versammelt, um gegen die Regierung zu protestieren. Die Kritik richtet sich zum einen gegen soziale und wirtschaftliche Missstände, zum anderen gegen den Einfluss des Irans und der mit ihm verbundenen schiitischen Milizen im Land. Regierungschef Mahdi rief die Bevölkerung zu einer Rückkehr zur Normalität auf.