Fachkräftemangel

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (dpa/ Daniel Karmann)

Die Vorstandsvorsitzende Nahles sagte der "Augsburger Algemeinen", es sei absehbar, dass 35.000 von 113.000 Beschäftigten der Agentur in den Ruhestand gingen. Sie glaube nicht, diese vollständig ersetzen zu können. Um Leistungen mit weniger Menschen erbringen zu können, sei mehr Automatisierung nötig. Die Bundesagentur werde so zu einem Vorbild für andere Wirtschaftsbereiche, meinte Nahles.

Der Sozialverband VdK plädierte dafür, zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Pflege einen Rechtsanspruch auf Tagespflegeplätze einzuführen. VdK-Präsidentin Bentele sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", derzeit könnten 2,2 Millionen pflegende Angehörige nicht oder nur in Teilzeit arbeiten. Dieses Potenzial liege brach.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.