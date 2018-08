SPD-Chefin Nahles wirft Bundesbildungsministerin Karliczek vom Koalitionspartner CDU vor, zu wenig für die Digitalisierung der Schulen zu tun. Deutschland hinke hinterher, sagte Nahles dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie hielt Karliczek vor, weder ein Konzept noch eine Idee zu haben.

Die Lehrer wüssten nicht, wie sie an vorhandene Finanzmittel kommen könnten. Dabei gebe es genügend Geld, um jedes Klassenzimmer in Deutschland zu digitalisieren.



Karliczek hatte zuletzt erklärt, sie werde in den nächsten Monaten mit den Bundesländern Gespräche über die Details für eine flächendeckende Digitalisierung der Schulen und die Versorgung mit schnellem Internet führen. Der Bund stellt hierfür als Startkapital 2,4 Milliarden Euro bereit. Ab 2019 sollen Schulen Förderanträge einreichen können.