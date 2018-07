Die SPD-Vorsitzende Nahles ruft ihre Partei auf, sich schärfer von den Grünen abzugrenzen.

Eine Imitation helfe ihrer Partei nicht weiter, sagte Nahles dem "Münchner Merkur". Das gelte auch für die Asylpolitik, in der die Grünen eine "einfache Position" einnähmen. Der Kurs der Sozialdemokraten sei differenzierter, dafür aber realistisch. In diesem Zusammenhang kritisierte Nahles die Zurückhaltung der Grünen, mehr sichere Herkunftsländer auszuweisen, als schweren Fehler. Vielmehr plädiere sie für einen - so wörtlich - "Realismus ohne Ressentiments".

