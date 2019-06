Andrea Nahles an der Spitze der SPD ist Geschichte. Am Montag verabschiedete sie sich aus dem Willy-Brandt-Haus. Nun geht es um die Nachfolgeregelung. Kommissarisch sollen Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel die SPD bis zum Parteitag im Dezember führen. Möglich ist, dass dieser vorgezogen wird. Für Partei- und Fraktionsvorsitz gibt es mehrere Kandidaten. Einige davon haben allerdings bereits abgelehnt.

PARTEIVORSITZ

Manuela Schwesig

Manuela Schwesig (dpa/ Sauer)Der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern werden gute Chancen auf den Posten an der Parteispitze eingräumt. Die frühere Bundesfamilienministerin zählt neben Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel zum Trio, das nun kommissarisch an der Spitze der Partei steht. Schwesig führt in "Meck-Pomm" eine rot-schwarze Koalition. Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern (Brandenburg, Sachsen, Thüringen) würde eine Entscheidung für Schwesig Sinn ergeben. Sie hatte sich vor zwei Jahren allerdings bewusst gegen die Bundespolitik entschieden. Deshalb ist unklar, ob sie nun die SPD auf Bundesebene dauerhaft leiten will.

Olaf Scholz

Olaf Scholz (Kay Nietfeld/dpa)Scholz führte die SPD seit dem Rücktritt von Martin Schulz Anfang 2018 schon einmal kommissarisch - bis zur Wahl von Nahles zur Parteivorsitzenden. Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler zählt zum konservativen Flügel der Partei und als Verfechter der Agenda-Politik von Altkanzler Gerhard Schröder. Der Hamburger gilt als möglicher Nachfolgekandidat an der Parteispitze, schließt das für sich aber aus. Olaf Scholz sagte am Sonntag im ARD-Fernsehen, mit seinem Posten als Bundesfinanzminister sei das zeitlich nicht zu schaffen.

Dlf-Korrespondent Frank Capellan spekuliert über ein Ende von Scholz. "Scholz gilt doch vielen als Technokrat, als Verbündeter von Andrea Nahles, als Mann, mit dem kein Übergang zu gestalten sein wird. Ich denke, seine Zeit wird dann auch abgelaufen sein."

Stefan Weil

Stephan Weil (Stache/dpa)Als Ministerpräsident von Niedersachsen leitet Weil wie Manuela Schwesig relativ geräuschlos eine rot-schwarze Koalition, könnte also auch in Berlin womöglich gut mit der Union zusammenarbeiten. Dass er sein Regierungsamt in dem großen Bundesland bei der Landtagswahl 2017 verteidigen und für die SPD ein starkes Ergebnis holen konnte, hat seine parteiinterne Position gestärkt. Auch Weil signalisierte aber bereits, dass er keinen Wechsel nach Berlin anstrebe: Er sei und bleibe furchtbar gerne Ministerpräsident in Niedersachsen und habe keine anderen Ambitionen.

Simone Lange

Simone Lange (Nietfeld/dpa )Die Flensburger Oberbürgermeisterin war im April vergangenen Jahres Gegenkandidatin von Andrea Nahles um den Parteivorsitz. Auf die Frage, ob sie nun noch einmal antreten wolle, wich Lange aus: "Das weiß ich nicht, weil es ist wirklich nicht die Frage, ob ich antrete, sondern welche Mannschaft ergibt sich für den Bundesparteitag im Dezember", sagte Lange im Dlf. Als allererstes seien für sie die Fragen zu beantworten, auf welchem Weg gehe es für die Partei weiter. Nur Namen zu nennen, sei nicht richtig.

Malu Dreyer

Malu Dreyer (dpa/Settnik)Viele in der SPD wünschen sich die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz schon länger als Parteivorsitzende. Malu Dreyer, die ab sofort zum kommissarischen Führungs-Trio gehört, lehnte das bislang mit Verweis auf ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung ab. Auf dem SPD-Parteitag im Dezember 2017 wurde die 58-Jährige zu einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt - mit dem Traumergebnis von 97,5 Prozent der Delegierten. Keine der anderen fünf Kandidatinnen und Kandidaten kam nur annähernd daran heran. Schon damals wünschten sich nicht wenige in der Partei, dass Dreyer statt Nahles für den SPD-Vorsitz kandidiert hätte. Einer davon ist Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlands, der im Dlf hervorhob, dass Dreyer nun dabei sei, die Partei zu sortieren und zu ordnen.

FRAKTIONSVORSITZ

Rolf Mützenich

Rolf Mützenich (Imago/ Schicke)Nach dem Rücktritt von Nahles hat sich der Kölner SPD-Abgeordnete und Fraktionsvize Rolf Mützenich bereit erklärt, kommissarisch und geschäftsführend die Führung der Fraktion zu übernehmen. "Ich habe das schon häufiger als Vertretung für Andrea Nahles getan", sagte Mützenich dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Als Dienstältester im Vorstand sei das ein völlig normaler Vorgang.

Achim Post

Achim Post (dpa/ Heinl)Der Fraktionsvize hatte sich zum größten Widersacher von Nahles entwickelt. Der SPD-Abgeordnete aus dem Kreis Minden-Lübbecke wurde 2015 Chef der Landesgruppe der NRW-Abgeordneten in der Fraktion, zwei Jahre dann auch Fraktionsvize. Als die NRW-SPD im vergangenen Jahr einen neuen Vorsitzenden suchte, war Post Teil der Findungskommission. Der 60-Jährige soll großen Anteil daran gehabt haben, dass am Ende der bis dahin weitgehend unbekannte Sebastian Hartmann für den Landesvorsitz nominiert wurde. Zuletzt hatte er sich mit anderen Ruhrgebiets-Sozialdemokraten aus der Deckung gewagt. Das könnte seine Chancen nun erhöhen.

Martin Schulz

Martin Schulz (dpa / Thissen)Der frühere SPD-Chef sieht sich aktuell nicht als Kandidat, schließt aber nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt für das Amt des Fraktionschefs zu kandidieren. Zur Begründung dafür, zunächst nicht anzutreten, sagte Schulz der "Welt": "Ich habe persönliche Gründe, die ich nicht näher ausführen möchte." Schulz hatte vergangene Woche heftige Kritik an Nahles' Reaktion auf das Desaster bei der Europawahl geübt.

