Nahles Rücktritt Die Folgen für die GroKo

Ob der Rücktritt von SPD-Parteichefin Andrea Nahles auch das Aus für die Große Koalition bedeutet, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. In den Reihen der CDU setzt man aktuell eher auf ein "Weiter so", in der SPD gibt es offenbar eine Mehrheit für den Ausstieg aus der Koalition.