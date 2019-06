Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Dreyer hat die Rücktrittsankündigung von SPD-Partei- und Fraktionschefin Nahles bedauert.

Nahles habe den Parteivorsitz in einer sehr schwierigen Situation übernommen, sagte Dreyer in Berlin. Ihr Rücktritt sende die Botschaft aus, dass die Partei solidarisch zusammenstehen müsse. In den vergangenen Wochen habe es teilweise an dieser Solidarität gemangelt, kritisierte Dreyer. Eine Entscheidung, wer die Ämter von Nahles übernehme, dürfe nicht übers Knie gebrochen werden. Trotzdem sei jetzt das Signal wichtig, dass die Partei nicht führungslos sei. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer ist als kommissarische Vorsitzende der SPD im Bund im Gespräch. Ein ordentlicher Parteitag der Sozialdemokraten kann nach Parteiangaben frühestens in drei Monaten stattfinden.



Nahles will ihre Ämter in der kommenden Woche niederlegen. Ihr fehle der nötige Rückhalt für die Ausübung der Funktionen, erklärte sie. Laut einer SPD-Sprecherin gibt Nahles auch ihr Bundestagsmandat ab.