Hartz-Vier-Nachfolge

Das Bürgergeld kann zum 1. Januar starten. (IMAGO / Christian Ohde / IMAGO / Christian Ohde)

Behördenchefin Nahles sagte der Deutschen Presse-Agentur, man sei in der Lage, die erhöhten Regelsätze pünktlich zum 1. Januar auszuzahlen. Mit dem Bürgergeld wird das bisherige Hartz-Vier-System abgelöst. Das hatte der Bundestag im November beschlossen. Der Regelsatz für Sozialhilfeempfänger steigt um 53 Euro auf 502 Euro im Monat. Darüber hinaus sind mehr Fortbildungsmöglichkeiten für Erwerbslose vorgesehen. Die Jobcenter sollen künftig mehr Zeit in die Betreuung der Arbeitslosen und weniger in Formalitäten investieren.

