Die frühere SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles leitet ab August die Bundesagentur für Arbeit. (dpa / picture alliance / Andreas Arnold)

Sie folgt auf den bisherigen Vorstandschef Scheele, der in den Ruhestand geht. Nahles kündigte in mehreren Zeitungsinterviews am Wochenende bessere Leistungen für Arbeitslose an. In dem von der Bundesregierung geplanten Bürgergeld sieht sie die Chance, mit dem Kapitel Hartz IV abzuschließen. Den Fachkräftemangel in Deutschland will Nahles neben einer stärkeren Aktivierung etwa von Frauen vor allem auch durch Zuwanderung abmildern. Es werde ohne Zuwanderung aus Drittstaaten nicht gehen, betonte sie.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.